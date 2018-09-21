استشهاد فلسطيني وإصابة 33 برصاص الاحتلال في غزة

21 سبتمبر 2018 - 06:45 م

استشهاد فلسطين غزة الاحتلال مسيرات العودة

استشهد فلسطيني وأصيب 33 آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على فلسطينيين تظاهروا مساء الجمعة، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة "العودة" المتواصلة منذ نهاية مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "شابا فلسطينيا في العشرينات من عمره، (لم يتم التعرف على هويته)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع".

وذكر القدرة أن 33 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي بينهم 4 إصابات خطيرة خلال مشاركتهم في المسيرات، وفق وكالة "الأناضول".













وتوافد منذ ظهر اليوم الجمعة، الآلاف من الفلسطينيين نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات "العودة"، على الجمعة السادسة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم "جمعة كسر الحصار".

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتّى تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، منذ نهاية مارس الماضي في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 183 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة.