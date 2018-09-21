تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

21 سبتمبر 2018 - 07:20 م

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية، بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الجمعة، 21 - 9 - 2018.

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستوى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس.

وفي البنك الأهلي سجل سعر صرف العملة الأمريكية 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى الدولار مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

أما عن السوق السوداء، فسجل سعر الدولار 17.97 جنيه.