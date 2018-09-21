» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

21 سبتمبر 2018 - 07:44 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة التى اعلنها جروس كلا من

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز – احمد فتوح – محمود حمدى الونش – كماتشو – بهاء مجدى

في خط الوسط : طارق حامد –محمود عبد المنعم كهربا – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم –عبد الله جمعه –محمد حسن

في خط الهجوم : كاسونجو – يوسف اوباما – عمر السعيد – حميد احداد