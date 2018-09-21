مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

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تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب دستور القلعة الحمراء الجديد المقرر عرضه على أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريح للموقع الرسمي للنادى: «محمود الخطيب وهشام حطب بيهرجوا وأنا أعددت لائحة الزمالك في ربع ساعة ولم أعتمد على لجنة مركزية عشان تعمل لائحة».       

ووجه حديثه للخطيب قائلاً: «أنا عذرك لأنك دبلوم صناعي ودخلت معهد بالمؤهل وكل لاعيبة الكرة بتدخل المعهد فأنا بعتبر الخطيب معه دبلوم وده مش عيب».

وتابع: «بدل ما أنت بتتآمر عليا مع هشام حطب، ما ترجع الـ 260 مليون بتوع تركى آل شيخ، أو رد عليه لما قال عليكم عصابة.. أنا أقسم بالله اللي يقول عليا عصابة ما أسيبه .. بس انتوا مكفيين على وشكم».

وأضاف: «تركي آل الشيخ مصوركم وأنتوا بتاخدوا الساعات والفلوس..ده مديك ساعة بـ 900 ألف روحت بعتها لعريان فهيم بـ 200 ألف».

واستطرد: «أنا عارف قيمة النادي الأهلي عشان كده كنت محامي عبده صالح الوحش رئيس الأهلي الأسبق، وزوجة صالح سليم الرئيس التاريخي للنادي الأهلي»، مضيفًا: «انا عضو في الأهلي من 74.. وده نادي بطولات وتاريخ وعريق بس أنتوا مش عارفين قيمته».

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