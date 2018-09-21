مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

21 سبتمبر 2018 - 07:49 م

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب دستور القلعة الحمراء الجديد المقرر عرضه على أعضاء الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريح للموقع الرسمي للنادى: «محمود الخطيب وهشام حطب بيهرجوا وأنا أعددت لائحة الزمالك في ربع ساعة ولم أعتمد على لجنة مركزية عشان تعمل لائحة».

ووجه حديثه للخطيب قائلاً: «أنا عذرك لأنك دبلوم صناعي ودخلت معهد بالمؤهل وكل لاعيبة الكرة بتدخل المعهد فأنا بعتبر الخطيب معه دبلوم وده مش عيب».