أول تعليق لـ«التعليم» على الاستغناء عن معلمين

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طارق شوقي وزير التعليم

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التربية والتعليم

أول تعليق

الاستغناء عن معلمين

أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عدم صحة شائعة تأخر وصول التابلت الخاص بمنظومة تطوير التعليم، وشائعة الاستغناء عن بعض المعلمين، معقبًا: "وزارة التربية والتعليم دائمًا في مرمى الشائعات خاصة بعد المنظومة الجديدة".

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أنه تم وضع خريطة زمنية لاستلام التابلت على شحنات، وتم استلام أول شحنة، وأنه سيتم وضع برامج حماية لحماية التابلت من الاختراق واستغلاله في أي شيء آخر من التعليم.

وأكد أن وزارة التعليم تسير وفقًا لخطة زمنية في كل شيء، متابعًا: "كل الحاجات إللي اتغيرت هتبدأ واتشوفوها بكرة".


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