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ضبط عاطل قبل ترويجه لـ5 طرب حشيش

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صورة أرشيفية

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الغربية

ضبط عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية ومعاونة النقيب حسن داود بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مقيم قرية كفر عصام،  وبحوزته 5 طرب حشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز طنطا بضبط المتهم "ع. ج" 25 سنة  عاطل وبحوزته 5 طرب حشيش ومبلغ مالي 20 ألف جنيه بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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