«عاشور» يكشف رسالته للاعبي الأهلي قبل مواجهة حوريا

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

عاشور

حوريا

أكّد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لمباراة حورويا كوناكري الغيني، المقرر إقامتها غدًا على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عاشور، في المؤتمر الصحفي الذى اُقيم مساء اليوم ،الجمعة، إلى أن الأهلي خاض 94 دقيقة، كان فيهم الأفضل، وكان لديه فرصة واضحة للخروج بالفوز، ولكن التوفيق غاب عن الأهلي.

وكشف عاشور عن رسالته للاعبين، التى وجهها لهم اليوم باعتباره كابتن الفريق، وقال إن الفوز هو خطوة جديدة نحو السير في الطريق الصحيح إلى اللعب في كأس العالم للأندية، وأنه هدف يجب أن يعمل من أجله جميع اللاعبين على قلب رجل واحد.

وأكد عاشور أن اللاعبين يعرفون مدى الصعوبات التي يواجهونها في مباراتي الذهاب والعودة، مؤكداً أن لاعبي الأهلي على قدر هذه الصعوبات، مضيفًا أن عنصر الأرض والجمهور سيكون حافزًا كبيرًا في لقاء الغد، مُتمنيًا أن تقوم الجماهير بدورها الدائم في صناعة الفارق الكبير مع الفريق.


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