أول تعليق لـ«أحمد مكى» بعد نجاح «أغلى من الياقوت»

21 سبتمبر 2018 - 08:12 م

عبر الفنان أحمد مكى عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة «أغلى من الياقوت»، وتحقيقها أكثر من 4.5 مليون مشاهدة وانتشارًا واسعًا بعد طرحها بيومين عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وعلق «مكى» عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإاجتماعى «فيس بوك» على نجاح أغنيته قائلًا: «أنا سعيد جدًا إن الأغنية وصلت لقلوبكم الحمد لله»، موضحًا أن سبب طرحه للأغنية كان للتجاوب عن تساؤلات ومخاوف بداخله، مما يحدث حوله قائلًا:«لما كتبتها كنت بتكلم عن تساؤلات ومخاوف جوايا، من أيام فاتت ومن أيام جاية».

وتابع «كنت بحاول أتصالح مع نفسى قبل ما أتصالح مع غيرى، أكيد كل إنسان منكم جواه كلمتين بالنسبة له #أغلى_من_الياقوت ونفسه يقولهم لأولاده أو أمه أو أبوه أو أي شخص مهم في حياته».

واختتم «مكى» كلامه بتوجيه نصيحة لجماهيره قائلًا: «يا ريت كل واحد يعبر ويقول كلمتينه وحابب يقولهم لمين.. أكيد ده هيضيف كتير للمعانى والخبرات الموجودة في الأغنية... يمكن تساعد وتغير مصاير... وناس ترجع تكلم أهلها من تانى.. أو حتى يتشجعوا ويعبروا للى بيحبوهم عن حبهم ومشاعرهم».