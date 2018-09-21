سقوط مرتكب مذبحة الحوامدية

21 سبتمبر 2018 - 08:17 م

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحوامدية في الجيزة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي المتهم بإطلاق النيران على أفراد أسرته، واعترف بأن خلافات على الميراث دفعته إلى القيام بجريمته، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية سقط على إثرها متوفون ومصابون بقرية منى الأمير دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، وتبين قيام "أحمد.م.ف" 24 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بدائرة القسم، بإطلاق أعيرة نارية من بندقيه خرطوش كانت بحوزته، صوبها نحو أفراد أسرته حال تواجدهم بمسكن العائلة.