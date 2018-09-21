المقاصة يتخطى الإنتاج الحربي بهدفي «أنطوي» و«فوافي»

21 سبتمبر 2018 - 08:19 م

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا مهمًا على الإنتاج الحربى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

شهد الشوط الأول ضغط مكثف من فريق المقاصة، وسط تراجع من الإنتاج، وحصل باولن فوافى على ركلة جزاء فى الدقيقة 15، سددها جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى برعونة ليتصدى لها الحارس عامر عامر، ويحافظ على نظافة شباكه فى الـ 45 دقيقة الأولى.

وفى الدقيقة 55 من الشوط الثانى، نجح باولن فوافى فى إحراز هدف التقدم للمقاصة، وفى الدقيقة 62 أحرز محمد عادل هدف التعادل، وبعد دقيقتين فقط أحرز جون أنطوى الهدف الثانى للمقاصة.

بهذه النتيجة يتساوى المقاصة مع الإنتاج فى عدد النقاط، حيث أصبح كل فريق يمتلك فى جعبته 13 نقطة، ويحتل الفريق الفيومى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الإنتاج الذى يحتل المركز الرابع، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 15 نقطة.