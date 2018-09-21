سقوط قذيفة حوثية على جازان

21 سبتمبر 2018 - 08:21 م

أعلن المقدم يحيى عبدالله القحطاني، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم، بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل سكني بمحافظة العارضة.

وأوضح "القحطانى"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر موقعها الإلكتروني، أن القذيفة نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة.

وأضافت «واس» أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.