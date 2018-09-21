مشاركة السيسي تعطى زخمًا لمناقشات الأمم المتحدة

21 سبتمبر 2018 - 08:26 م

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي زخمًا للمناقشات في الأمم المتحدة.

وأشار "إدريس"، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، إلى أن مصر ستترأس اجتماعات المجموعة الـ77.

وأضاف أن هناك إدراك أن قضية التنمية تساهم في القضاء على الكثير من المشاكل، لافتًا إلى أن مصر تتحرك بنشاط في ملف مكافحة الإرهاب نظرًا لخبراتها في هذا المجال.