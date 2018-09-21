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السجن 14عامًا لسيدة نشرت فيديو لقتل صديقها على «سناب شات»

عرب وعالم

فاطمة خان
فاطمة خان

وكالات - خالد الشرقاوي

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السجن

سنا بشات

قتل فاطمة خان

أمرت محكمة بريطانية بسجن السيدة الشهيرة بـ"ملكة سناب شات"، اليوم الجمعة، لمدة 14 عامًا بعدما نشرت فيديو لصديقها يموت في بركة من الدماء على حسابها عبر موقع "سناب شات".

وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن فاطمة خان، 21 عامًا، قامت بالتآمر لقتل صديقها الأفغاني خالد صافي، 18 عامًا بعدما سئمت منه.

ونشرت "فاطمة" فيديو يظهر الشاب بينما كان يلقى حتفه على "سناب شات" معلقة :"هذا ما يحدث عندما تعبث معي".

واستخدمت المدعى عليها حبيبها "رازا خان" لتنفيذ الجريمة، وهو مجرم سابق يوجه ضده إدانات بتهمة الاعتداء والسرقة والتزوير، ويرجع تاريخها إلى سن الرابعة عشر.

وبحسب المحكمة، فإن "رازا" حاول التقرب إلى ملكة سناب شات، عن طريق قتل صديقها.

وتمكن "رازا" من الفرار بعد الانتهاء من جريمته، بينما تمكنت الشرطة من القبض على "فاطمة" المدبرة لعملية القتل.



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