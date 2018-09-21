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عزاء مصر لتنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

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سامح شكري وزير الخارجية
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أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لدولة تنزانيا الشقيقة في ضحايا العبارة الغارقة جنوب بحيرة فيكتوريا، مما أسفر عن وفاة نحو 126 شخصا.

كما أعرب البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب تنزانيا الشقيق في تلك المحنة، وأشار إلى ثقة مصر في تجاوز الأشقاء في تنزانيا لهذا الحادث الأليم، منوهًا بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر وتنزانيا على مستوى قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ودور تنزانيا الرائد على مستوى القارة الأفريقية.


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