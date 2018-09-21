» نشوب حريق في مهرجان الجونة السينمائي

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مهرجان الجونة السينمائي

توقف عرض فيلم "يوم الدين" بعد بدء عرضة بنحو 45 دقيقة، في مسرح المارينا بالجونة، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـمهرحان الجونة السينمائي، بشكل مفاجئ، ليسيطر الظلام على القاعة.

 وأوضح انتشال التميمي، مدير المهرجان، أن التوقف جاء بسبب حريق أدى إلى تعطل أجهزة العرض، وسيعود تشغيل الفيلم خلال دقائق.

وكانت إدارة المهرجان قد قررت الاحتفاء بالفيلم الذي حصل على دعم من منصة الجونة في الدورة الأولى من المهرجان،  قبل أن يتم تنفيذه ويشارك في العديد من المهرجانات السينمائية، وتم ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.


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