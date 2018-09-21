» بالفيديو.. الترجي يتأهل إلى قبل نهائي أبطال أفريقيا

21 سبتمبر 2018 - 08:40 م

خطف فريق الترجي التونسي تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على النجم الساحلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن ربع نهائي البطولة القارية.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فوسيني كوليبالي بعد التوغل وسط دفاعات النجم الساحلي وينفرد بالحارس ويضعها في الزاوية اليسرى بالدقيقة 87.

وصعد الترجي إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه في الذهاب برادس على النجم بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي بنظيره الأنجولي بريمييرو دي أوجوستو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.