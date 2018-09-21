مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا

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أنظمة دفاع جوي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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ألمانيا

مصر

أنظمة صواريخ

أنظمة دفاع جوي

كشفت وسائل الإعلام الألمانية عن نية حكومتها بيع 7 أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى لمصر.

وذكرت وسائل الإعلام أن المنظومة الجديدة مسلحة بصواريخ من طراز Iris-T SLM المتطورة، والتي يبلغ مدى الصاروخ 35 – 40 كم والارتفاع 20 كم، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات، ما عدا الصواريخ البالستية.

ووفقا للخطاب الذي قدمته وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن مصر ستتلقى سبعة أنظمة دفاع جوي من شركة Diehl ، مسلحة بصاروخ Iris-T SLM .

وتعد المنظومة التي ستحصل عليها مصر مكونة من صواريخ جديدة متوسطة المدى أرض-جو تم تصميمها وتطويرها لتلبية احتياجات الدفاع الجوي المستقبلي متوسط المدى للقوات الجوية الألمانية. وهو نسخة متقدمة من الصاروخ الموجه IRIS-T جو-جو الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2005، وفقًا لـ"RT ".


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