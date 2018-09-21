  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:48 م
بحث متقدم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

صورة المسرح بالجونة

حريق يوقف عرض فيلم فى مهرجان الجونة بالغردقة

خالد علي

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

رهبان

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

ياسر برهامي

دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

مجلس النواب

هل تسير الحكومة على خطى البرلمان؟

أنظمة دفاع جوي

مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا

صاروخ

سقوط قذيفة حوثية على جازان

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

"الجنائية الدولية":"نصرالله" اعترف بصلته بقتلة "الحريرى"

عرب وعالم

رفيق الحريري
رفيق الحريري

وكالات

أخبار متعلقة
#

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقًا بشأن «الروهنجيا»

#

الأمم المتحدة ترحب بقرار "الجنائية الدولية" بشأن الروهنغيا

#

دعوى إسرائيلية لمحاكمة عباس وهنية لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

#

عاطل: "رفضوا يدوني فلوس لشراء مخدرات فـذبحتهم"

لبنان

اغتيال

رفيق الحريرى

أعلن رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري، اليوم الجمعة، انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال "ري"، بحسب شبكة "الحرة"، إن المداولات ستبدأ الأسبوع القادم للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين "لاتقبل أدنى شك".

وأوضح القاضي الأسترالي أن "المتهم برئ حتى تقتنع المحكمة بدون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة".

وكانت المرافعات الختامية للادعاء ركزت على صلات حزب الله اللبناني بالمتهمين الأربعة في القضية وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي.

ووفقا للمدعي العام نايجل بوفواس، فإن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله اعترف في أكثر من مناسبة بتلك الصلات وبأن شبكة الاتصالات السرية التي استخدمها المتهمون كانت في الواقع جزءا من جهاز أمن "حزب الله".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل
» الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي
» ملك الأردن: لا سلام بالشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي
» "الجنائية الدولية":"نصرالله" اعترف بصلته بقتلة "الحريرى"
» بالفيديو.. الترجي يتأهل إلى قبل نهائي أبطال أفريقيا
» نشوب حريق في مهرجان الجونة السينمائي
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
» مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية
» أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية