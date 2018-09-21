» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن التعاقد مع مؤمن زكريا، نجم الأهلي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد أمير مرتضى، إن مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى لم يدخل حسابات النادى الأبيض لضمه، مطالبًا بتحري الدقة في أي أخبار تخص القلعة البيضاء.

وتابع المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى تصريحات صحفية، إنه لم يتم التفاوض مع صانع ألعاب الأهلى ردا على الأنباء التى ترددت بشكل مكثف فى الساعات الماضية.

 


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