حريق يوقف عرض فيلم فى مهرجان الجونة بالغردقة

21 سبتمبر 2018 - 09:27 م

تسبب اندلاع حريق بسيط بالقرب من مسرح المارينا، في منتجع الجونة السينمائي، في إيقاف عرض فيلم "يوم الدين"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بثاني دورات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي، إن حريقًا قد نشب وتسبب في قطع الكهرباء، واستغرق الأمر دقائق معدودة قبل أن يتم استئناف عرض الفيلم.

جدير بالذكر أن الفيلم شهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ومنهم "نادية الجندي، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، المنتج محمد العدل، جمال سليمان، أحمد مالك، هنا شيحة، لبلبة، رانيا يوسف، المنتج محمد حفظي، نور اللبنانية، المذيعة بوسي شلبي، نجلاء بدر، سوزان نجم الدين، مكسيم خليل، ريهام عبدالغفور، بشرى، علي الطيب، درة، المخرج عمرو سلامة، صبا مبارك، المخرج يسري نصر الله، المخرج داوود عبدالسيد، هاني رمزي، شيرين رضا، خالد الصاوي، رشا مهدي وأروى جودة، المخرج خالد يوسف، الدكتور خالد عبدالجليل".