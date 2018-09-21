دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

21 سبتمبر 2018 - 09:30 م

«أطالب بإضافة كتاب منة الرحمن للشيخ ياسر برهامى ضمن مناهج التعليم»، دعوة أطلقها الداعية السلفي، سامح عبد الحميد حمودة، مطالبًا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق مقترحه فى أسرع وقت، لما له من فوائد ومكاسب جمة.

«حمودة»، قال: إن «وزير التربية والتعليم يسعى لتطوير نظام التعليم فى مصر وعليه أن يجعل كتاب منة الرحمن للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى المقررات الدراسية للطلاب، فهو كتاب مهم لكل مسلم خاصة فى فترة المراهقة».

وأضاف، فى تصريحات صحفية له: «الكتاب مختصر ولكنه جامع لكثير من القضايا الضرورية ليحيا الإنسان حياة طيبة فى طاعة الله، وتستقيم حياته على الهدى القويم والصراط المستقيم، ويسعد فى دنياه وآخرته».

الدكتور ياسر أحمد مرسى، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، قال إن المقترح ليس فى موضعه، معتبرًا أنه محاولة من صاحبه لمجاملة شيخه والتقرب منه، خاصة أن الكتاب ليس معروفًا لقطاع كبير من العلماء.

وأوضح «مرسى»، لـ«المصريون»، أن كتب الأزهر تسد ما بين الأفق، وبالتالى إذا كانت هناك حاجة لبعض المناهج الشرعية، فمن الأولى اللجوء إلى كتب الأزهر الشريف وكذلك علمائه.

المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تساءل «كيف تتم الاستعانة بكتب المعاصرين، وهناك كتب مؤلفة منذ مئات السنين فى كل المجالات، التى من الممكن أن يحتاجها أى إنسان».

ولفت إلى أن المناهج الدراسية تحتاج إلى طرق معينة فى تأليفها، حيث تخضع لضوابط معينة، وتحتاج إلى المراجعة الدقيقة لكافة ما تحتويه،

أما، الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، قال إن المناهج التعليمية يتم مراجعتها وتنقيحها قبل أن يتم تدريسها للطلبة، وذلك لإزالة أى نصوص تدعو إلى التطرف أو ينتج عنها لغط وجدل، وبالتالى لا يجوز المطالبة بإقرار كتب غير موثقه ضمن تلك المناهج.

وأضاف «قزامل»، خلال حديثه لـ«المصريون»، أن كل شخص من حقه اقتراح ما يريد، لكن فى النهاية هناك لجنة مكونة من عدد من العلماء، مهمتها مراجعة كافة النصوص والمناهج، مشيرًا إلى أنه من الصعب قبول مثل هذه المقترحات.

وتابع «الأمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، والكتاب غير معروف، غالبية الكتب الموجودة بالسوق تحتوى على فوائد كثيرة، لكن عندما نتحدث عن التعليم هناك ضوابط وشروط لابد من اتباعها والسير عليها، فهذا مستقبل جيل كامل، ومن ثم لابد من الالتزام الصارم بهذه الضوابط».

العميد السابق لكلية الشريعة والقانون، طالب صاحب المقترح بالتقدم به لوزير التربية والتعليم، والذى بدوره سيحيل الأمر إلى اللجنة المختصة، والذى ستحدد ما إذا كان يصلح أما لا، مؤكدًا أنها لن تقبله.

ويُعد الكتاب المذكور هو أحد أهم المصنفات الفكرية للدعوة السلفية، ومتداول بكثرة بين كوادر حزب النور والدعوة، لدرجة أن «برهامي»، ذكر أنه طلب من زوجته أثناء التقدم لخطبتها قراءة الكتاب، ثم اختبرها فيه لاحقا لكى يوافق على الزواج منها.