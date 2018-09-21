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الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي

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الهلال

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أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي، للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي سيواجه نظيره الهلال السعودي، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

كان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر خطابًا رسميًا رحّب من خلاله بمواجهة الهلال بشرط تأجيل مواعيد مرتبطة للأهلي سواء في الدوري أو في البطولة العربية أو في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سويلم في تصريحات لقناة "بيراميدز" اليوم الجمعة :"الاتفاق تم بين الثلاثي محمود الخطيب رئيس الأهلي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية".

وأكمل :"الموضوع تم حسمه نهائيًا الأهلي سيواجه الهلال بينما يلعب الزمالك نظيره اتحاد جدة السعودي".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال في السادس من أكتوبر المقبل، في المقابل يلعب الزمالك أمام اتحاد جدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله إقامة مباراة الأهلي مع الهلال في الرياض بينما يستضيف الزمالك في القاهرة اتحاد جدة، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي مساء أمس الخميس عن خوض الزمالك مباراتي الهلال واتحاد جدة بدلاً من الأهلي الذي اعتذر عن خوض المباراة.

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