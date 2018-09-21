  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:43 ص
بحث متقدم
فيسبوك نعتزم تخفيف قيود نشر الصور

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

صورة المسرح بالجونة

حريق يوقف عرض فيلم فى مهرجان الجونة بالغردقة

خالد علي

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

رهبان

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

ياسر برهامي

دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

مجلس النواب

هل تسير الحكومة على خطى البرلمان؟

أنظمة دفاع جوي

مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل

الصفحة الأخيرة

جون تشيناي
جون تشيناي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حلق شعر رأس المتحرش

#

مبتهل يقرأ الفاتحة على أنغام الموسيقى

#

"نافعة": منتخبنا الأسوأ عربيًا بمونديال روسيا

#

مفتى موريتانيا يدعو لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعرض أستاذ بجامعة ميتشيغان الأمريكية لانتقادات على نطاق واسع لرفضه التوقيع على خطاب توصية لطالبة، مبررا ذلك بأنه يدعم مقاطعة إسرائيل.
ورفض جون تشيناي ليبولد طلبا قدمته له طالبة بالجامعة بعد أن علم أنها ترغب في الدراسة في إسرائيل. ونشرت جماعة يهودية رد الأستاذ الجامعي على الإنترنت.
ووصف منتقدوه هذا التصرف بأنه معادي للسامية، مطالبين بفصله من الجامعة.
وقال أكاديميون إن زميلهم في جامعة ميتشيغان يدعم مقاطعة حركة "مقاطعة وحرمان وفرض عقوبات" ضد إسرائيل، وهي حركة تقودها جماعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتتهم هذه الحركة إسرائيل بأنها تنتهك حقوق الإنسان، مرجحة أنها (إسرائيل) تمارس "جميع أنواع العنصرية"، بما في ذلك معاداة السامية.
وقال تشيناي لبي بي سي: "أرفض أي هجوم معادي للسامية"، مضيفا أن "مقاطعة مؤسسات دولة إسرائيل ليس لها علاقة بالشعب، لكن لها علاقة بعدم التطبيع مع نظام يتبنى مبادئ مشابهة للفصل العنصري."
وظهر الجدل حول قرار الأستاذ الجامعي في بداية الأمر في صحيفة ميتشيغان دايلي، الصادرة عن الجامعة.
وتواجه إسرائيل انتقادات بأنها تمارس الفصل العنصري - وهو نظام اجتماعي يقتضي التمييز العنصري بين السود والبيض الذين كانوا يمثلون الأقلية في جنوب أفريقيا - وذلك ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما نفته إسرائيل في مناسبات عدة.
وقال تشيناي، الذي يدرس وسائل الإعلام الرقمية والدراسات الثقافية، إنه شرح للطالبة التي تقدمت له بطلب خطاب التوصية أسباب رفضه بصراحة شديدة ليكون واضحا معها في أن رفضه جاء استنادا إلى وجهة نظر سياسية ليس إلا.
كما اعتذر عن توقيع خطاب توصية لتلك الطالبة، موضحا أن عدد من أقسام الجامعة وافقت على "مقاطعة أكاديمية لإسرائيل دعما للفلسطينيين" المقيمين في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن المقاطعة تتضمن الامتناع عن "إصدار خطابات توصية للطلاب الراغبين في الدراسة هناك". كما كتب لها في إطار الرد: "أخبريني إذا ما كنتي تريدين خطابات توصية لأي مكان آخر، فسوف يكون من دواعي سروري."
ونشرت جماعة "كلاب زد"، منظمة يهودية، رد الأستاذ الجامعي على رسالة الطالبة ، الذي أرسله في الخامس من سبتمبر/ أيلول.
ووصفت ماشا ميركولوفا، رئيسة المنظمة، رد تشيناي بأنه "تعصب وتمييز"، مؤكدة أن أحدا لم يمنعه من التعبير عن آرائه السياسية.
وأضافت أن "هؤلاء الذين يريدون السلام في المنطقة عليهم بناء الجسور بدلا من الانضمام إلى حملات المقاطعة."
وتجاوز منتقدو شيناي على الإنترنت معاداة السامية إلى أنه تخطى حدود دوره كمعلم لفرضه معتقداته السياسية على طالبته.
وقال متحدث باسم جامعة ميتشيغان إن "إقحام السياسة في قرار دعم الطلاب مخالف مباديء الجامعة."
وفي 2017، رفض مجلس أمناء جامعة ميتشيغان قرارا حكوميا بشأن أحد الطلاب لمقاطعة الشركات المؤيدة لإسرائيل، مؤكدا أن المقاطعة "تمس أحد القيم الأساسية لجامعتنا العظيمة."
وقال جون تشيناي ليبولد لبي بي سي إنه أُمطر "بوابل من رسائل الكراهية والتهديد بالقتل منذ أن انتشرت رسالة البريد الإليكتروني التي رد بها على طالبته على الإنترنت، لكن أغلب الناس في جامعة ميتشيغان كانوا داعمين لي."
وأضاف: "أود فقط أن أطلب من الجامعة احترام حقي في الاحتفاظ بآرائي، وهو ما أرى أنه احتجاج سلمي."
من جانبها، قالت ماشاميركولوفا، رئيسة كلاب زد، لبي بي سي إن "تعامله بتمييز مع الطالبة التي كانت ترغب في الدراسة في إسرائيل يلقي الضوء على أن الأستاذ الجامعي ألحق بها الضرر."
وأضافت أنه "ليس مجرد كلام، فهو استغلال لموقعه كأستاذ، انتهك سياسات الجامعة."
وتابعت: "الأساتذة، والإداريون، والجامعات لابد أن يخضعوا للمسائلة عند تخليهم عن التسامح في الأحداث التي يشهدها الحرم الجامعي في أي كلية، سواء كانت موجهة ضد اليهود أو أي جماعة أخرى."

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل
» الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي
» ملك الأردن: لا سلام بالشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
» سقوط قذيفة حوثية على جازان
» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي
» "الجنائية الدولية":"نصرالله" اعترف بصلته بقتلة "الحريرى"
» بالفيديو.. الترجي يتأهل إلى قبل نهائي أبطال أفريقيا
» نشوب حريق في مهرجان الجونة السينمائي
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
» مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية