ماكرون: فرنسا تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية

21 سبتمبر 2018 - 10:39 م

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وبحث قبيل الجلسة العامة للأمم المتحدة، الوضع حول السلطة الوطنية الفلسطينية.



جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه بهذا الصدد: «أكد رئيس الجمهورية مشاركة فرنسا الكاملة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد للرئيس عباس رغبة فرنسا في التعبئة في المجال الدبلوماسي لتغيير الوضع الذي لم يعد معقولًا».



وأكد قصر الإليزيه أن: «ماكرون وعباس بحثا الوضع في قطاع غزة والحاجة للقيام بكل شيء لتحسين الوضع الإنساني، كما بحثا المفاوضات الجارية برعاية مصر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بهدف التوصل إلى تسوية فلسطينية، وتدعم فرنسا هذه الجهود وتدعو الرئيس عباس وحماس إلى المشاركة الكاملة فيها للسماح بعودة السلطات الفلسطينية إلى غزة وإجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة».

