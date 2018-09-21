"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي نية للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة.



وأوضح "خيري"، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، الجمعة، أن الثانوية العامة ستظل كما هي كمناهج ومحتوى ولكن تم التغيير إلى أسلوب التقييم الذي يعتمد على الفهم.

وأضاف "خيري" أنه «سيتم تسليم التابلت لجميع الطلاب في مواعيده.. وفلسفة الامتحان هي فقط التي تغيرت للقضاء على الغش».

