"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

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المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي نية للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة.
وأوضح "خيري"، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، الجمعة، أن الثانوية العامة ستظل كما هي كمناهج ومحتوى ولكن تم التغيير إلى أسلوب التقييم الذي يعتمد على الفهم.
وأضاف "خيري" أنه «سيتم تسليم التابلت لجميع الطلاب في مواعيده.. وفلسفة الامتحان هي فقط التي تغيرت للقضاء على الغش».
وذكر أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات قامت بتوصيل شبكات «فايبر» للمدارس الحكومية.

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