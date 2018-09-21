خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

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المصريون ـ متابعات

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فتح برنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «mbc مصر»، ملف الاختراق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف.
وأكد المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، أن أسهل وسيلة لاختراق حسابات التواصل الاجتماعي، هي اختراق الإيميل المسجل به الحساب، حيث يطلب المخترق كتابة كلمة المرور القديمة والجديدة، وبالتالي يتعرف عليها.
وأوضح عبدالمنعم، أن محادثات الواتساب يمكن إلغاؤها، بينما كل محتوى «فيس بوك» من رسائل متبادلة وتعليقات وصور ومنشورات مكتوبة، تظل محفوظة في سجل يمكن للمخترقين الوصول إليه.
وأشار "عبد المنعم" إلى أن بعض المبتزين، يجرون اتصالات «واتساب» بالفيديو في أشخاص في وقت نومهم، وإذا فتح الشخص المكالمة وهو نائم، يتم تسجيل المكالمة وتهديده بها، وإيهامه أن لديه تسجيلات عديدة.

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