بريطانيا تشكل "جيشا إلكترونيا" من ألفي شخص

21 سبتمبر 2018 - 11:20 م

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أنّ لندن تعمل على تشكيل "جيش إلكتروني"، قوامه ألفي شخص، مهمته شن هجمات إلكترونية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، يوم الجمعة، أنّ القوة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، وتمثل زيادة بواقع أربعة أضعاف مجموعة أخرى ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.



وأشارت إلى أن تلك الخطة المقدمة من وزارة الدفاع "تأتي وسط تزايد التهديد الإلكتروني من روسيا وبعد استخدام بريطانيا الأسلحة السيبرانية (الافتراضية) لأول مرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".



ونقلت الشبكة عن الجنرال ريتشارد بارونز، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، إنّ تعزيز قدرة البلاد على شن هجمات إلكترونية "أمر بالغ الأهمية".



وأضاف أن بريطانيا "ستعتمد على تقنيات إلكترونية هجومية تقوم بتوفير وسائل جديدة لردع ومعاقبة الدول التي ترغب في إلحاق الضرر بها".

