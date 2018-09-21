  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:40 ص
بحث متقدم
ماني و صلاح

صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

علاء مبارك

تغريدة نارية لـ"علاء مبارك" بعد إخلاء سبيله

فيسبوك نعتزم تخفيف قيود نشر الصور

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

خالد علي

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

رهبان

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

ياسر برهامي

دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

مجلس النواب

هل تسير الحكومة على خطى البرلمان؟

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

بريطانيا تشكل "جيشا إلكترونيا" من ألفي شخص

الصفحة الأخيرة

استنفار في الجيش البريطاني
استنفار في الجيش البريطاني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تخزن الفياجرا .. وسط رعب بالغ

#

ضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته بترعة في قليوب

#

بريطانيا تخسر نصف مليار بسبب "الزبالة"

#

للمرة الثانية.. حالة انتحار في الحرم المكي!

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أنّ لندن تعمل على تشكيل "جيش إلكتروني"، قوامه ألفي شخص، مهمته شن هجمات إلكترونية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، يوم الجمعة، أنّ القوة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبا، وتمثل زيادة بواقع أربعة أضعاف مجموعة أخرى ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.
وأشارت إلى أن تلك الخطة المقدمة من وزارة الدفاع "تأتي وسط تزايد التهديد الإلكتروني من روسيا وبعد استخدام بريطانيا الأسلحة السيبرانية (الافتراضية) لأول مرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".
ونقلت الشبكة عن الجنرال ريتشارد بارونز، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، إنّ تعزيز قدرة البلاد على شن هجمات إلكترونية "أمر بالغ الأهمية".
وأضاف أن بريطانيا "ستعتمد على تقنيات إلكترونية هجومية تقوم بتوفير وسائل جديدة لردع ومعاقبة الدول التي ترغب في إلحاق الضرر بها".
ومن المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل يزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني، وفق المصدر ذاته. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعتقل 4 صيادين مصريين قبالة سواحل قبرص
» القبض على أسقف متهم باغتصاب راهبة 13 مرة
» انهيار وبكاء مذيعة "النهار" على الهواء لهذا السبب
» نائب المدعي العام يكشف حقيقة بحث عزل "ترامب"
» بريطانيا.."محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا
» هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل
» الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي
» مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
» سقوط قذيفة حوثية على جازان
» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية