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منذ انطلاق مسيرات "العودة"

الاحتلال قتل 184 متظاهرا فلسطينيا بغزة

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال
استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال

المصريون ووكالات

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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 184 فلسطينيا على حدود القطاع، منذ بداية مسيرات "العودة"، في 30 مارس/ آذار الماضي.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، أن بين الشهداء 32 طفلا وسيدتين.
وأوضح أن عدد المصابين وصل إلى 20472، من بينهم 5093 بالرصاص الحي والبقية بالشظايا والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ولفت أن من بين الإصابات 448 شخصا وصفت جراحهم بالخطيرة.
وقُتل آخر هؤلاء الشهداء، مساء اليوم الجمعة، ويدعى كريم كُلاّب، شرق مدينة غزة، فيما أصيب 54 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 5 وصفت حالتهم بالخطيرة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه نفّذ عدة غارات على أهداف شمالي قطاع غزة، ردًا على إصابة جندي بجروح طفيفة.
جاء ذلك في بيان للجيش، نشرته وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة العاشرة، دون إعلان طبيعة الأهداف التي قصفها.
ولم تعلن السلطات الفلسطينية في غزة، عن طبيعة القصف الإسرائيلي، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب وزارة الصحة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن جنديًا أصيب بجروح طفيفة نتيجة تعرضه لشظايا عبوة ناسفة ألقاها فلسطينيون تجاه قواته في منطقة معبر كارني (المنطار) الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، خلال المسيرات على حدود القطاع وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. -

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