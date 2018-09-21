جيش الاحتلال يقصف أهدافا في غزة

21 سبتمبر 2018 - 11:40 م

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه نفّذ عدة غارات على أهداف شمالي قطاع غزة، ردًا على إصابة جندي بجروح طفيفة.



جاء ذلك في بيان للجيش، نشرته وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة العاشرة، دون إعلان طبيعة الأهداف التي قصفها.



ولم تعلن السلطات الفلسطينية في غزة، عن طبيعة القصف الإسرائيلي، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب وزارة الصحة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن جنديًا أصيب بجروح طفيفة نتيجة تعرضه لشظايا عبوة ناسفة ألقاها فلسطينيون تجاه قواته في منطقة معبر كارني (المنطار) الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، خلال المسيرات على حدود القطاع وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد فلسطيني وإصابة 54 آخرين جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على فلسطينيين تظاهروا مساء الجمعة، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة "العودة" المتواصلة منذ نهاية مارس/آذار الماضي.



ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، ضمن فعاليات مسيرات العودة، منذ نهاية مارس/آذار الماضي في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

