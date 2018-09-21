  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:39 ص
بحث متقدم
ماني و صلاح

صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

علاء مبارك

تغريدة نارية لـ"علاء مبارك" بعد إخلاء سبيله

فيسبوك نعتزم تخفيف قيود نشر الصور

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

خالد علي

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

رهبان

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

ياسر برهامي

دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

مجلس النواب

هل تسير الحكومة على خطى البرلمان؟

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

البشير وسلفاكير يتفقان على التواصل لحل قضايا السلام العالقة

عرب وعالم

البشير يتوجه إلى جوبا لإجراء محادثات مع سلفاكير
البشير يتوجه إلى جوبا لإجراء محادثات مع سلفاكير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. عودة الحاجة «سعدية» إلى القاهرة

#

حقيقة القبض على وزير التنمية الأسبق فى قضايا فساد

#

البشير: نحرص على تحقيق السلام في جنوب السودان

#

شاهد .. شاب يموت على يد صديقته على الهواء مباشرة

اتفق الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره جنوب السوداني سلفاكير ميارديت، الجمعة، على ضرورة التواصل بين حكومتي الخرطوم وجوبا، لحل القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، عقب جلسة مباحثات مشتركة، بين البشير وسلفاكير، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق مراسل الأناضول.
ووصل سلفاكير، الخرطوم في وقت سابق اليوم، بدعوة من البشير، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لحضور احتفال الرئاسة السودانية بمناسبة توقيع اتفاق السلام النهائي بين الفرقاء في جنوب السودان.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد".
وبقيت بعض القضايا العالقة ومن بينها، ترسيم حدود الولايات، ونسبة التصويت في مجلس الوزراء، ومعايير اختيار الوزراء.
وأضاف أحمد، أن الرئيس "البشير أعلن التزام بلاده بالوقوف حكومةً وشعبًا مع حكومة جنوب السودان، في مرحلة تنفيذ اتفاق السلام النهائي لتحقيق السلام والاستقرار".
وتابع: "كما أكد الرئيس سلفاكير خلال المباحثات المشتركة، التزامه بتنفيذ بنود اتفاق السلام بكل تفاصيله وبنوده".
من جهته، قال وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، مايكل مكوي لويس، في تصريحات مماثلة، إن حكومته، "تدعو السودان للاستمرار في مساعدة بلاده لتذليل الصعاب أثناء تنفيذ بنود اتفاق السلام".
وأضاف: "احتفال الرئاسة السودانية مساء اليوم بمناسبة توقيع اتفاق السلام النهائي بين الفرقاء في جنوب السودان، يمثل البداية الحقيقية لتنفيذ الاتفاق".
وأردف: "لولا تحويل ملف جنوب السودان، إلى الخرطوم، لكنا نتعارك فيما بيننا إلى يومنا هذا، لأن البشير على دراية كاملة بمشاكل جنوب السودان وتعقيداتها".
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم، مساء اليوم احتفال كبير، بمشاركة كبيرة من الفنانين السودانيين، بمناسبة توقيع اتفاق السلام النهائي في جنوب السودان.
وشهد الاحتفال تكريم لسلفاكير، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، تقديرًا لجهودهما لتمكين الوساطة السودانية من النجاح في تحقيق المصالحة، وتسريع الخطى لتوقيع اتفاق السلام.
واستضافت الخرطوم، لأسابيع، مباحثات بين فرقاء الجارة الجنوبية، لإنهاء الحرب في البلاد، المستمرة منذ 2013.
كما شهدت العاصمة السودانية في 25 يوليو/تموز الماضي، توقيع الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، بالأحرف الأولى، على اتفاق تقسيم السلطة، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بأديس أبابا الشهر الجاري. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعتقل 4 صيادين مصريين قبالة سواحل قبرص
» القبض على أسقف متهم باغتصاب راهبة 13 مرة
» انهيار وبكاء مذيعة "النهار" على الهواء لهذا السبب
» نائب المدعي العام يكشف حقيقة بحث عزل "ترامب"
» بريطانيا.."محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا
» هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل
» الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي
» مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
» سقوط قذيفة حوثية على جازان
» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية