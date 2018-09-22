» بريطانيا.."محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا

22 سبتمبر 2018 - 12:52 ص

جاء اسم "محمد" ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في بريطانيا لعام 2017، حسبما نشر المركز الوطني للإحصاء، مساء الجمعة.



ومع الإحصائية المعلنة اليوم، يصبح اسم "محمد" متقدمًا بـ20 مركزًا عمّا كان عليه في 2007، إذ دخل آنذاك ضمن قائمة الأسماء الـ 100 الأكثر شيوعًا.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، أن اسم "محمد"، كان يحتل المرتبة 38 بين أسماء المواليد الذكور في 2007، في حين وصل إلى المرتبة الـ10 في الإحصاء الأخير.



وتصدر اسم "أوليفر"، قائمة أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد في بريطانيا لعام 2017، تلاه "هاري"، ثم "جورج"، و"نواه"، و"جاك"، و"جاكوب"، و"ليو"، و"أوسكار"، و"تشارلي".



وتشير البيانات إلى أن المسلمين يشكلون حوالي 5 بالمئة من إجمالي سكان المملكة المتحدة (إجمالي 65.64 مليون نسمة).

