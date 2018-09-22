» نائب المدعي العام يكشف حقيقة بحث عزل "ترامب"

22 سبتمبر 2018 - 12:56 ص

نفى رود روزنستاين، نائب المدعي العام الأمريكي، تقريرًا إعلاميًا تحدث عن اقتراحه البحث عن وسائل لعزل الرئيس دونالد ترامب، بعد أشهر من توليه الرئاسة.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" المحلية مساء الجمعة، عن روزنستاين، قوله، إنّ تقرير صحيفة نيويورك تايمز التي ادّعت أنه اقترح على الوزراء أوائل مايو (أيار) 2017، أن يسجلّوا لترامب أدلة تثبت عدم أهليته، "غير دقيق وغير صحيح".



وأضاف روزنستاين: "لن أعلّق على قصّة قائمة على مصادر مجهولة، من الواضح أنها منحازة ضد الإدارة الأمريكية، ولديها أجندتها الخاصة".



وتابع: "دعوني أوضح أمرا ما بشأن هذه القصة: بناءً على تعاملي الشخصي مع الرئيس، لا يوجد أساس يسمح باللجوء إلى التعديل 25 (من الدستور الأمريكي)".



ويجيز التعديل الذي أدخل على المادة 25 من الدستور الأمريكي عام 1963، عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته، في حال أبلغ "نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه".

