وزير الخارجية الأمريكية يفتح النار على إيران

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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وجَّه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تحذيراً قوياً لإيران، الجمعة، قائلا إن واشنطن ستتخذ إجراءً مباشراً ضد أي هجمات لطهران، متوعدا في نفس الوقت «قواتها بالوكالة التي تهاجم المصالح الأمريكية».
وقال بومبيو في مقابلة مع «CNN»: «أبلغنا جمهورية إيران الإسلامية أن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة المصالح الأمريكية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي»، مؤكدا أنه بلاده «لن تسمح لطهران باستخدام قوة بالوكالة لمهاجمة مصالح واشنطن».
وأضاف بومبيو: «إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث»، ليرد على على سؤال حول ما إذا كان الرد عسكريا، بقوله: «إنهم سيحاسبون».

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