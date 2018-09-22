وفاق سطيف يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

22 سبتمبر 2018 - 12:20 ص

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله سلبيا في دور الإياب مع الوداد المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة على ملعب «محمد الخامس»، في إياب دور الربع النهائي من البطولة.



وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجزائر الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز وفاق سطيف بنتيجة 1-0، ليتأهل الفريق الجزائري بمجموع المباراتين إلى نصف النهائي.



وصعد وفاق سطيف لدور الثمانية بعدما حل في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، قبل أن يتغلب على الوداد ويتأهل لنصف النهائي.

