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وفاق سطيف يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

وفاق سطيف يعلن استبعاده من دوري أبطال إفريقيا
وفاق سطيف يعلن استبعاده من دوري أبطال إفريقيا

المصريون ووكالات

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تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله سلبيا في دور الإياب مع الوداد المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة على ملعب «محمد الخامس»، في إياب دور الربع النهائي من البطولة.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجزائر الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز وفاق سطيف بنتيجة 1-0، ليتأهل الفريق الجزائري بمجموع المباراتين إلى نصف النهائي.
وصعد وفاق سطيف لدور الثمانية بعدما حل في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، قبل أن يتغلب على الوداد ويتأهل لنصف النهائي.
وسيلتقى الفريق الجزائري الفائز من مباراة الأهلي وحوريا الغيني، ويستضيف الأهلي نظيره حوريا الغيني غدا السبت، علما بأن مباراة الذهاب في غينيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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