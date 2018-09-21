تغريدة نارية لـ"علاء مبارك" بعد إخلاء سبيله

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علاء مبارك
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في أول تعليق له بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية "التلاعب في البورصة"، قام علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مساء الجمعة، باختيار آية قرآنية للتغريد عبر صفحته الشخصية  على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب علاء مبارك: "الحمد والشكر لله على كل حال"، لينشر مع تعليقه نص الآية القرآنية رقم 173 من سورة آل عمران التي تقول: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك قبل أيام، بعد توقيهما رفقة نجل الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل، في القضية المعروفة بالتلاعب بأموال البورصة.
ووجهت النيابة المصرية خلال حكم الرئيس محمد مرسي لجمال وعلاء و21 من رجال الأعمال اتهامات بالتلاعب بالبورصة والاشتراك بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت، وتضم القائمة أسماء رجلي الأعمال السعوديين عبد الرحمن الشربتلي ونجله حسن، وهما مالكا مشروع سيتي ستارز، وسلمان أبانمي وبدر الزهران وعيد الزهران ورجل الأعمال المصري هشام السويدي وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وأيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وأحمد فتحي سليمان وياسر الملواني عضوي مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى جهات حكومية وشركات منها هيئة البريد المصري والمجموعة المالية هيرميس.


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