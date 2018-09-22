» انهيار وبكاء مذيعة "النهار" على الهواء لهذا السبب

أصيبت الإعلامية لمياء فهمي، بنوبة من البكاء على الهواء، خلال تقديمها برنامج "وبكرة أحلى"، المذاع عبر فضائية "النهار" يوم الجمعة، بسبب مداخلة تليفونية، وتأثرها بأعمال الخير.

وكانت متصلة تدعى "ياسمين"، قد قالت إنها فقدت والدها ووالدتها في حادث قطار الصعيد منذ 5 سنوات، وكذلك فقدت قدميها، وتعيش في تأنيب ضمير دائم بسبب فقدان والديها.

وأضافت أنها تحتاج إلى جهاز تعويضي، وأن أحد الأشخاص سيشتري لها الجهاز مقابل مبلغ مالي إضافي على ثمنه، متسائلة: "هل ذلك يعتبر ربا؟".

