» القبض على أسقف متهم باغتصاب راهبة 13 مرة

22 سبتمبر 2018 - 01:55 ص

اعتقلت الشرطة الهندية، أسقفا كاثوليكيا، بتهمة اغتصاب راهبة 13 مرة.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن صحف هندية، قولها إن اعتقال الراهب تم في ولاية كيرالا، علما أن اغتصابه للراهبة تم في الفترة ما بين 2014 - 2016.



وأودعت المرأة، البالغة من العمر 44 عاما، شكوى في يونيو/ حزيران تقول فيها إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتحرك على الرغم من شكواها المتكررة.



وأدت هذه الشكوى إلى خروج الراهبات في مسيرة مساندة لزميلتهن، وأثارت استياء الأقلية المسيحية في الهند.



وقال مسؤول في الشرطة المحلية لـ"بي بي سي" إن فرانكو مولاكال، البالغ من العمر 54 عاما، اعتقل الجمعة بعد استجوابه لمدة 3 أيام.



وسيحال الأسقف، الذي ينفي التهم الموجة له، الخميس إلى المحاكمة.

