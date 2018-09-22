صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

22 سبتمبر 2018 - 02:01 ص

في حصيلة بالأرقام، نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المقربة من "الريدز" مجموعة من الإحصاءات التي ترد على تساؤلات العديدين بشأن توتر العلاقة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.



ومؤخرا، شعرت جماهير ليفربول بالقلق جراء ملاحظتهم شيئا ما بين صلاح وماني، بعد إظهار الأخير قدرا كبيرا من الأنانية وعدم تمريره الكرة لصلاح أمام المرمى لإحراز أهداف شبه مؤكدة، وهو ما دفع النجم المصري بعدها لمعاملة السنغالي بالمثل.

ويعتقد الكثير من مشجعي صلاح أنه خلال مباراة ليفربول أمام توتنهام الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، أن ماني يتجاهل التمرير لصلاح رغم وجوده في مواقع جيدة أمام المرمى، لكن هذه الافتراضات تبقى غير مؤكدة، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".



ووضع الكاتب الإحصائي، أندرو بيسلي، عددا من الإحصائيات التي يمكن أن تقودنا في الاتجاه الصحيح، فقد مرر ساديو ماني إلى محمد صلاح 23 مرة هذا الموسم، بينما رد صلاح المجاملة في 20 مناسبة.



لكن الأهم من ذلك هو أن صلاح كان ثالث أكثر المتلقين لكرات ماني في المباريات الخمس الماضية التي لعبها ليفربول في الدوري حتى الآن.



وبالنظر إلى أن ماني يميل للعب بقوة إلى ناحية اليسار، فإنه من الطبيعي أن تكون معظم تمريراته من نصيب أندي روبرتسون، الذي تلقى 26 تمريرة منه، يليه جيمس ميلنر بـ 24 تمريرة، ثم صلاح بـ 23، فيما تلقى البرازيلي روبرتو فيرمينو 16 تمريرة.



وكان صلاح قد علق على علاقته بزميليه في ليفربول ماني والبرازيلي فيرمينو، بقوله: "نحن أصدقاء، ونتحدث سويا كثيرا".

