  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 ص
بحث متقدم
ماني و صلاح

صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

علاء مبارك

تغريدة نارية لـ"علاء مبارك" بعد إخلاء سبيله

فيسبوك نعتزم تخفيف قيود نشر الصور

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"التعليم" تكشف حقيقة الاستغناء عن المعلمين

خالد علي

«خالد علي» محروم من انتخابات الرئاسة 2022

رهبان

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

ياسر برهامي

دعوة لإقرار كتاب لـ«برهامي» بالمناهج.. والأزهر يرد

مجلس النواب

هل تسير الحكومة على خطى البرلمان؟

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

بالأرقام..

صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

الرياضة

ماني و صلاح
ماني و صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبر محزن لـ"محمد صلاح"

#

مفاجأة.. "صلاح" يتجه للفن

#

خطة "كوبر" لتعويض غياب "صلاح" في المونديال

#

40 ألف جنيه ثمن معطف وتي شيرت "صلاح"

في حصيلة بالأرقام، نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المقربة من "الريدز" مجموعة من الإحصاءات التي ترد على تساؤلات العديدين بشأن توتر العلاقة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
ومؤخرا، شعرت جماهير ليفربول بالقلق جراء ملاحظتهم شيئا ما بين صلاح وماني، بعد إظهار الأخير قدرا كبيرا من الأنانية وعدم تمريره الكرة لصلاح أمام المرمى لإحراز أهداف شبه مؤكدة، وهو ما دفع النجم المصري بعدها لمعاملة السنغالي بالمثل.
ويعتقد الكثير من مشجعي صلاح أنه خلال مباراة ليفربول أمام توتنهام الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، أن ماني يتجاهل التمرير لصلاح رغم وجوده في مواقع جيدة أمام المرمى، لكن هذه الافتراضات تبقى غير مؤكدة، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
ووضع الكاتب الإحصائي، أندرو بيسلي، عددا من الإحصائيات التي يمكن أن تقودنا في الاتجاه الصحيح، فقد مرر ساديو ماني إلى محمد صلاح 23 مرة هذا الموسم، بينما رد صلاح المجاملة في 20 مناسبة.
لكن الأهم من ذلك هو أن صلاح كان ثالث أكثر المتلقين لكرات ماني في المباريات الخمس الماضية التي لعبها ليفربول في الدوري حتى الآن.
وبالنظر إلى أن ماني يميل للعب بقوة إلى ناحية اليسار، فإنه من الطبيعي أن تكون معظم تمريراته من نصيب أندي روبرتسون، الذي تلقى 26 تمريرة منه، يليه جيمس ميلنر بـ 24 تمريرة، ثم صلاح بـ 23، فيما تلقى البرازيلي روبرتو فيرمينو 16 تمريرة.
وكان صلاح قد علق على علاقته بزميليه في ليفربول ماني والبرازيلي فيرمينو، بقوله: "نحن أصدقاء، ونتحدث سويا كثيرا".
وأضاف صلاح في حوار أجرته معه مجلة "فرانس فوتبول" مؤخرا: "بوجه عام نجلس نحن الثلاثة في غرفة خلع الملابس معا وأيضا بعد المباريات. وهناك مشاركة حقيقية بيننا، ولا نهتم أبدا بمن يسجل أكثر الأهداف، أو بمن يحرز أولا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعتقل 4 صيادين مصريين قبالة سواحل قبرص
» القبض على أسقف متهم باغتصاب راهبة 13 مرة
» انهيار وبكاء مذيعة "النهار" على الهواء لهذا السبب
» نائب المدعي العام يكشف حقيقة بحث عزل "ترامب"
» بريطانيا.."محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا
» هذا ما حدث لأستاذ بجامعة أمريكية دعا لمقاطعة إسرائيل
» الأهلي يواجه الهلال في السوبر المصري السعودي
» مصر تشتري 7 أنظمة صواريخ دفاع جوي من ألمانيا
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء
» سقوط قذيفة حوثية على جازان
» الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية