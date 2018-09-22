» تركيا تعتقل 4 صيادين مصريين قبالة سواحل قبرص

22 سبتمبر 2018 - 02:19 ص

احتجزت بارجة تركية 5 صيادين، من بينهم 4 مصريين، قبالة الساحل الشمالي لجزيرة قبرص، فيما تحاول السلطات المحلية والأمم المتحدة ضمان إطلاق سراحهم.



ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الناطق باسم الحكومة القبرصية، برودروموس برودرومو، قوله إن السلطات احتجت على توقيف الصيادين لدى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.

وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، عليم صديقي، بأن المنظمة الدولية تحاول "تسوية هذا الوضع، وهو وضع مؤسف".



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، دميتريس صامويل، بأن مالك زورق الصيد الذي يحمل علم قبرص أبلغ السلطات بأن البارجة التركية اقتربت من زورقه على بعد 32 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي للجزيرة مساء الجمعة.

