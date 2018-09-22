جوزيه يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

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جوزيه

كشف مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي - مفاجأة مدوية عن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح ، مؤكدًا أن الأخير وقع قبل ذلك للنادي الأهلي .

وقال "جوزيه" في لقاء تلفزيوني: "القصة وما فيها أن صلاح وقع للنادي الأهلي في آخر موسم قبل احترافه لكنه لم يوقع العقود النهائية ولذلك لم ينضم .. الفكرة أنني طلبت من إدارة التعاقدات بالنادي التعاقد مع اللاعب .. وتم الأمر ولكن في هذه السنة كان من المفترض أن يهبط نادي المقاولون العرب وهو ما كان سيسهل الصفقة ولكن ، اتحاد الكرة قرر وقتها عدم هبوط أي فريق وزيادة عدد فرق الدوري فلم ينضم صلاح".

وأضاف:"بعدها انضم صلاح لبازل السويسري وكان لديه التركيز والتأهيل ومن هنا تألق ووصل لمسيرته الحالية".

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