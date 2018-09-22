آية حجازي: هذا ما حدث بيني وبين دينا الشربيني بالسجن

22 سبتمبر 2018 - 06:23 ص

دافعت الناشطة آية حجازي عن الممثلة دينا الشربيني بعد حملة الهجوم الشديد التي تعرضت لها بسبب ملابسها في مهرجان الجونة .



وقالت "آية" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "دينا الشربيني شخصية فعلا لطيفة ومحترمة واجتماعية .. كانت معاملاتنا طفيفة واحنا محبوسين مع بعض في عنبر واحد واتنا عشر، بس تعاملاتها مع الناس كلها كويسة جدا .. والل ي لمسني معاملتها مع بنت كانت طفلة شوارع .. دينا ساعدتها بكل الأشكال، وساعتها البنت ورتني رسالة ليها دينا بتقولها أنا معاكي ودي نمرتي كلميني اول ماتخرجي وأخرج وممكن اوفرلك شغل معايا .. وكمان حاولت تشغل وقتها ووقت الناس بكورس تمثيل داخل السجن، لكن اتغير رئيس المباحث على طول ولغاه ، وكمان كانت من الناس النادرة اللي بتخرج وتفتكر صحابها وتيجي تزورهم في السجن وتجيبلهم زيارات" حسب روايتها.

