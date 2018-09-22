خالد الصاوي يحرج منى الشاذلي على الهواء مباشرة

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منى الشاذلي
منى الشاذلي

أحمد عادل شعبان

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خالد الصاوي

تسبب الفنان خالد الصاوي في موقف محرج للإعلامية منى الشاذلي أثناء مهرجان الجونة السينمائي .

وكان الفنان خالد الصاوي مصابًا بنزلة برد أثناء اللقاء وطالب بضرورة وقف تسجيل اللقاء لكي يخرج المخاط من أنفه "ينف" ، لتفاجئه منى الشاذلي أن اللقاء مذاع على الهواء مباشرة مما تسبب لهما في موقف محرج .

وفي محاولة لإنقاذ الموقف دعت الشاذلي فريق إعدادها إلى تركيز الكاميرا عليها لحين انتهاء "الصاوي" من التخلص من آثار الزكام .

الفيديو :


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