فيديو جديد لسما المصري بعد توبتها: أنا آسفة .. أنتوا أنضف مني

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سما المصري تعلن توبتها

أكدت الفنانة سما المصري أنها حذفت جميع صورها الجريئة من على صفحتها بتطبيق انستجرام ، مشيرة إلى أن الصور المتبقية عادية .

وقالت "سما" في مقطع نشرته عبر "انستجرام" : "البنات اللي كانت بتشتمني بسبب صوري العارية معلش أنتوا أشرف وأنضف مني بكتير، حقكوا عليا، المحنة علمتني إني أبطل اللي بعمله"

وأضافت: "بتمنى ألبس الحجاب لكن مش هقدر دلوقت".

الفيديو:


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