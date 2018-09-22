فيديو جديد لسما المصري بعد توبتها: أنا آسفة .. أنتوا أنضف مني

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة سما المصري أنها حذفت جميع صورها الجريئة من على صفحتها بتطبيق انستجرام ، مشيرة إلى أن الصور المتبقية عادية .
وقالت "سما" في مقطع نشرته عبر "انستجرام" : "البنات اللي كانت بتشتمني بسبب صوري العارية معلش أنتوا أشرف وأنضف مني بكتير، حقكوا عليا، المحنة علمتني إني أبطل اللي بعمله"
وأضافت: "بتمنى ألبس الحجاب لكن مش هقدر دلوقت".
الفيديو:
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