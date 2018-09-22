فيديو جديد لسما المصري بعد توبتها: أنا آسفة .. أنتوا أنضف مني

22 سبتمبر 2018 - 07:56 ص

أكدت الفنانة سما المصري أنها حذفت جميع صورها الجريئة من على صفحتها بتطبيق انستجرام ، مشيرة إلى أن الصور المتبقية عادية .



وقالت "سما" في مقطع نشرته عبر "انستجرام" : "البنات اللي كانت بتشتمني بسبب صوري العارية معلش أنتوا أشرف وأنضف مني بكتير، حقكوا عليا، المحنة علمتني إني أبطل اللي بعمله"



وأضافت: "بتمنى ألبس الحجاب لكن مش هقدر دلوقت".



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