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رئيس ريال مدريد يتحدث بكلمات "مهينة" عن رونالدو

الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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بيريز

سخر فلورنتينو بيريز - رئيس نادي ريال مدريد - من نجم فريقه السابق كريستيانو رونالدو ، مؤكدًا أنه لم يحصل على سعر أفضل لبيع النجم البرتغالي .

وقبل ما سيكشف عنه بيريز في المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس النادي مع صحيفة "OK Diario" عن رحيل رونالدو، وقال إنه من طلب ترك النادي لأسباب شخصية.

وعبر بيريز عن "سعادته" ببيع رونالدو بـ 100 مليون دولار، إذ قال إنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي البالغ من العمر 33 عاما، في تصريح "مهين" بحق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو باعتراف بيريز نفسه.

ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف بين رونالدو وبيريز "مادّي"، وينتظر المتابعون ما سيتحدث عنه رئ النادي الملكي في مؤتمره الصحفي يوم الأحد.


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