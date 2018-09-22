  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:39 ص
بحث متقدم
شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

أرشيفية

هجوم على عرض عسكري إيراني بـ"الأحواز" .. وسقوط قتلى

سما المصري

فيديو جديد لسما المصري بعد توبتها: أنا آسفة .. أنتوا أنضف مني

منى الشاذلي

خالد الصاوي يحرج منى الشاذلي على الهواء مباشرة

دينا الشربيني

آية حجازي: هذا ما حدث بيني وبين دينا الشربيني بالسجن

جوزيه

جوزيه يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

ماني و صلاح

صحيفة تحسم جدل العلاقة "المتوترة" بين صلاح وماني

علاء مبارك

تغريدة نارية لـ"علاء مبارك" بعد إخلاء سبيله

فيسبوك نعتزم تخفيف قيود نشر الصور

خبير أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن "فيس بوك"

هتلر يستعد للعودة إلى السلطة من جديد ويتحدى "لينين"

الصفحة الأخيرة

هتلر
هتلر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«سما المصري»: تقدمت بطلب للعودة كمعيدة بكلية الإعلام

#

عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات

#

غزة تطلق "جمعة الغضب" لإسقاط صفقة القرن

#

نسخة مزيفة من "أبو الهول" تغضب المصريين

هتلر

يأمل سياسي يُدعى "هتلر" في العودة إلى منصبه في بلدة صغيرة بجبال "الأنديز" في بيرو رغم تهديدات من خصمه المدعو "لينين".

وظهرت شعارات انتخابية مثل "عودة هتلر" و"هتلر مع الشعب" في أرجاء بلدة يانجار الجبلية حيث يسعى السياسي المحلي هتلر ألبا لولاية جديدة كرئيس للبلدية.

وقال ألبا لإذاعة (آر.بي.بي) المحلية "أنا هتلر الطيب".

وأكد ألبا أنه يرفض مبادئ الدكتاتور النازي أدولف هتلر وقال إنه يريد قيادة حكومة نزيهة وتتسم بالشفافية في يانجار، وهي بلدة زراعية في وسط الأنديز في البيرو.

لكن حملة ألبا الانتخابية هذا العام تواجه هجوما من لينين فلاديمير رودريجيز فالفيردي، الذي يسكن منطقة مجاورة وحاول منع ترشيح ألبا.

ورفضت السلطات الانتخابية الطلب الأسبوع الماضي، وسمحت لهتلر بالظهور على بطاقات الاقتراع في الانتخابات المقررة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي البيرو ومناطق أخرى من أمريكا الجنوبية، كثيرا ما يختار الآباء أسماء أولى أجنبية وغريبة لأبنائهم برغم ارتباطها بمدلولات سلبية في الخارج.

وفي العام الماضي انضم لاعب يدعى أسامة بن لادن إلى منتخب لكرة القدم للناشئين في بيرو.

وقال ألبا إن أباه لم يكن يعلم من هو أدولف هتلر عندما سماه. وأضاف ألبا أنه فكر في تغيير اسمه بعدما علم بتاريخه لكنه قبله في نهاية المطاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» درجات حرارة اليوم
» 10 عادات ستجعل حياتك أفضل لو واظبت عليها
» رائد فضاء روسي يتغزل في ابنة ترامب .. كيف ردت عليه؟
» غرامة 627 ألف دولار على محل بسبب "الأطفال"
» متطرفون يمنعون حفلا موسيقيا لمطرب لأنه "مسلم"
» الخارجية المصرية: هذا ما سنفعله لإنقاذ البحارة المحتجزين بتركيا
» صورة مشينة تفضح مرشح ترامب لأعلى منصب قضائي
» هتلر يستعد للعودة إلى السلطة من جديد ويتحدى "لينين"
» كم ستدفع لكي تحصل على "توقيع خاص" من زوجة أوباما؟
» أمريكا: الصين ترتكب جرائم مروعة ضد مسلمي الإيجور
» رئيس ريال مدريد يتحدث بكلمات "مهينة" عن رونالدو

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية