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متطرفون يمنعون حفلا موسيقيا لمطرب لأنه "مسلم"

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مدين
مدين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

مطرب الراب مدين

قرر مطرب الراب الفرنسي المسلم "مدين" إلغاء حفله الذي كان مقررا إقامته في مسرح باتكلان بباريس بعد تهديدات من جماعة يمينية متطرفة بمنعه .

ورغم أن التذاكر بيعت إلا أن إلغاء الحفلات جاء بسبب ضغوط تفرضها عليه تلك الجماعات والتي تزعم أنه يروج لإيديولوجيا متطرفة وسيدنس الموقع الذي بات مقدسا بعدما كان هدفا لهجمات إرهابية دامية في عام 2015.

جاء إعلان المغني مدين، وهو من أصول جزائرية، في حين أعلن نشطاء يمينيون عن خطط لمحاولة منع مرتادي الحفل من دخول المسرح.

انضم والد أحد ضحايا الهجمات إلى النشطاء اليمينيين، مشددا على أنه غير سياسي لكنه يريد أن يتخذ اجراء ما.

وقال المغني عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر إن هدف النشطاء يتمثل في "تقسيم" الأمة، وإنه احتراما لذوي الضحايا وخوفا على سلامة معجبيه قرر إلغاء حفلاته في باتاكلان.

يشن اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ يونيو / حزيران الماضي حملة لمنع تنظيم حفلات لمدين

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