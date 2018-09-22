وقال المصدر إن "B&M"، واحد من متاجر التجزئة الرائدة في المملكة المتحدة، سيدفع غرامة خيالية قدرها 480 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف أن السلطات الأمنية اكتشفت تعمّد بعض فروع المتجر بيع السكاكين للأطفال بشكل سري، في مناطق تنتشر فيها الجريمة بشكل كبير.

وفي بريطانيا، يعتبر بيع السكاكين، التي يبلغ طولها أكثر من 3 إنشات، للقاصرين، عملا غير قانوني.

ووفق ما ذكرت محكمة باركينغ وداغنهام، فإن طفلين (14 و15 عاما) اشتريا 4 سكاكين "حادة جدا" من متجر "B&M" في ريدبريدغ، شمال شرقي لندن، في سبتمبر من العام الماضي.

بعدها بيومين، باع فرع آخر للمتجر مجموعة سكاكين لصبي يبلغ عمره 16 عاما، في منطقة تدعى "باركينغ".

وفي يناير الماضي، اشتري قاصر (14 عاما) 3 سكاكين من نفس المتجر.

وقال القاضي "الحقيقة هي أن جريمة السكاكين انتشرت في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في لندن.. من الواضح أن هذه الجرائم لم تكن متعمدة، لكن لها أسبابها".

من جهته، أعلن المتجر أنه سيتخذ مجموعة من الإجراءات لإبقاء السكاكين بعيدة عن الصغار.