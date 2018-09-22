» درجات حرارة اليوم

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 22 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:  

الصغرى العظمى  

القاهرة 23 33

 

وسط الدلتا 23 32

 

الإسكندرية 23 30

 

بلطيم 23 29

 

مطروح 20 28

 

السلوم 18 28

 

سيوة 21 33

 

بورسعيد 24 30

 

دمياط 24 30

 

العريش 20 31

 

رفح 19 30

 

الإسماعيلية 20 33

 

السويس 22 33

 

رأس سدر 22 32

 

نخل 17 32

 

نويبع 25 33

 

طابا 21 32

 

كاترين 17 34

 

الطور 23 31

 

شرم الشيخ 27 35

 

الغردقة 25 35

 

مرسى علم 28 33

 

الفيوم 24 33

 

بنى سويف 24 33

 

المنيا 22 33

 

أسيوط 21 35

 

سوهاج 23 36

 

قنا 24 38

 

الأقصر 23 40

 

أسوان 26 40

 

أبوسمبل 26 38

 

الوادى الجديد 21 37

 

شلاتين 27 37

 

ابو رماد 28 36

 

راس حدربة 29 35

 

حلايب 29 34


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