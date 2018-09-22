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محافظ البحر الأحمر يلتقى اتحاد الإعلاميين البولندي

قبلي وبحري

صورة الوفد البولنظى
ارشيفية

حسن حمدان

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التقي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وفدًا يضم كبرى وسائل الإعلام البولندية التليفزيونية والصحفية وحضر فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الإعلاميين البولندي الذي يقام تحت رعايته بمنتجع بورت غالب والذي تستضيفه مجموعة فنادق البحر الأحمر بالتعاون مع منظم الرحلات ETI .

جدير بالذكر أن اتحاد الإعلاميين البولندي يعد أكبر وأهم وأعرق تجمع إعلامي بولندي.

ويأتي اجتماع هذا العام في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا علي تأسيس الاتحاد وذلك خلال الفترة من 18-25 سبتمبر بحضور 60 إعلاميًا يمثلون كبري وسائل الإعلام البولندي المرىء والمسموع والمقروء.

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