» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"

22 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

استفز المصارع الأيرلندي كونر ماكفريجور خصمه حبيب نور مجيدوف المسلم روسي الجنسية خلال لقائهما في "اليسكي".

وفي اللقاء الذي جمعهما قبل نالهما المرتقب، قدم المصارع الأيرلندي كأسا من الويسكي لخصمه الروسي، متوعدًا إياه بهزيمته من الجولة الأولى.

إلا أن المصارع الروسي رد بحزم على نظيره الأيرلندي، قائلاً: "لا أشرف ولم أشرب الكحول مطلق".

وتابع بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هل يعتقد أن قنينة ويسكي ستساعده؟".

يشار إلى أن حبيب نورمجيدوف سيدافع في السادس من أكتوبر المقبل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية على لقب بطل العالم في الوزن الخفيف.

وحقق المصارع الروسي اللقب الماضي بسجل خالٍ من الهزائم، فيما سيحاول الأيرلندي كونر العودة بمظهر أقوى بعد سجل شابته الهزائم خلال الفترة الماضية.

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