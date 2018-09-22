  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
السيسي

الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالهتافات والأعلام

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

"الباقوري" يفاجأ "الغزالي" بهذا السر!

صورة الخبر

هذا اللاعب كلمة السر لعودة "صلاح"

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

شاهد ..لحظة الهجوم علي عرض عسكري إيراني

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

مستشار مرسي لأنصاره : أفعالنا مثل " المعاقين ذهنيا"

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

البنك الدولي

منحة دولية بـ300 مليون دولار لمصر

شهادات حية عن صاحب عبارة " اتق الله " لمبارك

شهادات حية عن صاحب عبارة "اتق الله" لمبارك

الدولار يرتفع في تعاملات المساء

سعر الدولار في البنوك

بالفيديو..

مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"

آخر الأخبار

مصارع
كونر ماكفريغور

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية

#

مصرع أم وأبنائها فى انهيار عقار بالشرابية

#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف

مسلم

مصارع

فنون قتالية

روسي الجنسية

حبيب نور مغيدوف

استفز المصارع الأيرلندي كونر ماكفريجور خصمه حبيب نور مجيدوف المسلم روسي الجنسية خلال لقائهما في "اليسكي".

وفي اللقاء الذي جمعهما قبل نالهما المرتقب، قدم المصارع الأيرلندي كأسا من الويسكي لخصمه الروسي، متوعدًا إياه بهزيمته من الجولة الأولى.

إلا أن المصارع الروسي رد بحزم على نظيره الأيرلندي، قائلاً: "لا أشرف ولم أشرب الكحول مطلق".

وتابع بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هل يعتقد أن قنينة ويسكي ستساعده؟".

يشار إلى أن حبيب نورمجيدوف سيدافع في السادس من  أكتوبر المقبل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية على لقب بطل العالم في الوزن الخفيف.

وحقق المصارع الروسي اللقب الماضي بسجل خالٍ من الهزائم، فيما سيحاول الأيرلندي كونر العودة بمظهر أقوى بعد سجل شابته الهزائم خلال الفترة الماضية.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. يتساوى الليل والنهار في أنحاء الكرة الأرضية
» شاهد.. ماذا حدث لبحيرة بعد تزاوج العناكب فيها
» كيف ردت كندة علوش على منتقدى فستان دينا الشربيني؟
» "يسرا" تتعرض لحادث بالجونة
» "كيم كاردشيان " تتسبب فى وفاة فتاة
» «معروف» يدير لقاء الإسماعيلي وسموحة بالدورى
» القبض على أبرز ممولى "حزب الله" في البرازيل
» اعتقال قس اغتصب راهبة 13 مرة
» مصارع أيرلندى يستفز خصمه المسلم فى "الويسكي"
» بالفيديو.. 8 قتلى فى هجوم مسلح على عرض عسكري بإيران
» درجات حرارة اليوم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية